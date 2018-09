Byret: Forældre til bandeboss skal flytte fra lejlighed

Boligretten ved Københavns Byret har bestemt, at forældrene til LTF-bossen Shuaib Khan skal flytte ud af deres lejlighed på Kapelvej på Nørrebro, da sønnen er dømt for trusler mod en politimand.

Bandelederen Shuaib Khan har boet i lejligheden sammen med forældrene. Og da hans kriminalitet har en sådan karakter, at den er egnet til at skabe utryghed i området, så er lovens betingelse for at opsige lejemålet opfyldt, står der i dommen, som er faldet torsdag eftermiddag.

Det er det almene boligselskab FSB, der har besluttet at opsige lejemålet. Men Shuaib Khans mor, Razia Khan, som står på lejekontrakten, valgte at indbringe sagen for boligretten.

Dog var det far Wallait, der førte ordet på vegne af familien, da der var retsmøde i sagen i august.

Her fortalte han, at familien havde boet i lejligheden i 34 år.

Den snart 32-årige søn, Shuaib, har stadig adresse der, og kommer der indimellem. Sidst han var der, var tre måneder før retsmødet, fortalte Wallait Khan.

LTF-leders far forstår ikke udsmidning af lejebolig

Wallait Khan, der er tidligere medlem af landets største byråd, Borgerrepræsentationen i København, sagde i retten, at han ikke forstod, hvorfor de skulle flytte på grund af sønnens opførsel.

Og det endda uden først at få en advarsel.

Men den såkaldte almenlejelov siger, at et lejemål kan ophæves, når en lejer misligeholder sine forpligtelser. Det omfatter også medlemmer af lejerens hustand og personer, som færdes i hustanden.

Boligretten har taget hensyn til, at Razia Khan har lejet lejligheden i knap 34 år, og at der i den tid ikke er registreret en eneste klage over hverken hende eller hendes hustand.

Men på den anden side mener retten, at Shuaib Khan som leder af banden LTF med sine trusler mod politiet har skabt så megen utryghed i kvarteret, at boligselskabet er i sin gode ret til sætte familien på gaden.

Shuaib Khan blev i Københavns Byret tilbage i oktober 2017 idømt tre måneders fængsel for trusler mod politiet. Senere nedsatte Østre Landsret straffen til 60 dage.

Anklagemyndigheden har i øvrigt anket sagen til Højesteret, fordi man også vil have Shuaib Khan udvist af Danmark.

Truslerne blev fremsat i forbindelse med en visitation på den nærliggende Blågårdsplads i sommeren 2017, da politiet kropsvisiterede nogle bandefolk.

- Det kan godt være, at du kan huske vores ansigter, men vi kan også huske dig. Pas på din ryg, skulle Shuaib Khan have sagt til en betjent.

Allerede efter byretsdommen valgte FSB at ophæve lejemålet, men siden har sagen verseret ved landsretten. Og først i august i år kom sagen altså for boligretten.

Khan-familien har fået frist til at flytte frem til den 31.oktober. Derudover har boligretten dømt Razia Khan til at betale 33.040 kroner i sagsomkostninger til FSB.

Dommen kan ankes til Østre Landsret inden fire uger.