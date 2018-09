Politiet: Ny bandekonflikt brudt ud i København

En ny bandekonflikt har ramt København. Det bekræfter Københavns Politi, som oplyser, at en bande med rødder på Nørrebro og med tråde til Hundige og Greve pga. interne stridigheder er brudt op i to grupperinger, som nu er i konflikt.

I en pressemeddelelse skriver Københavns Politi, at den nye konflikt betyder, at politiet vil være massivt til stede i de omtalte områder, ligesom politiet onsdag besluttede at oprette en visitationszone omkring Nørrebro og Københavns Nordvestkvarter.

Overblik: Den seneste tids skyderier i og omkring København

»Vi tager den nye konflikt meget alvorligt, og har derfor nu skruet op for indsatsen. Vi vil ikke acceptere, at der bliver skudt i det offentlige rum, og vi sætter massivt ind for at fange de ansvarlige. Borgerne skal føle sig trygge og vide, at vi sætter hårdt ind over for bandernes kriminelle adfærd,« siger politidirektør ved Københavns Politi, Anne Tønnes, i politiets pressemeddelelse.

Onsdag aften kom den foreløbige kulmination på en række skyderier, som har ramt området den seneste uge.

I Ragnhildgade på Nørrebro i København fandt et skyderi sted så tæt på en gruppe politibetjente, at betjentene valgte at skyde tilbage. En person, ikke en betjent, blev ramt af skud.

Politi i ildkamp på Ragnhildgade i København

Det var en personbil, som kom kørende og åbnede ild mod en gruppe unge, som politiet var i kontakt med, inden bilen igen kørte fra stedet.

Fredag i sidste uge var der skud på Heimdalsgade, også på Nørrebro, og lørdag blev der skudt i Ishøj, ikke langt fra Hundige og Greve.

Natten til tirsdag var der igen skud. Denne gang ved Den Sorte Plads på Nørrebro. Og tirsdag aften var der skudepisoder ved både Lygten i Nordvestkvarteret og i Herlev uden for København. Onsdag var der desuden skud i Hundige.