Pige blev misbrugt af sin stedfar i fire år

En 61-årig mand fra Vejle blev tirsdag ved Retten i Kolding idømt fængsel i to og et halvt år for at have misbrugt sin steddatter.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden blev blandt andet dømt for at have fastholdt steddatteren og forsøgt at voldtage hende.

- Retten lagde i skærpende retning vægt på, at pigen var 11 år, da overgrebene startede, og på den lange periode det stod på, siger anklagerfuldmægtig Tobias Engby i pressemeddelelsen.

Overgrebene skete i 2005 og igen fra 2007 til 2010.

Undervejs i sagen kom det frem, at manden fastholdt pigen og imod hendes vilje udførte oralsex på hende, berørte hende på hele kroppen og fik hende til at røre ved sig selv.

Han havde ligeledes optaget tre videoer af overgrebene.

Politiet blev opmærksom på sagen, da pigen med en anonym anmeldelse henvendte sig til politiet.

Hun fremviste blandt andet nogle sms-beskeder, hvilket hurtigt medførte, at manden blev anholdt.

Den 61-årige blev den 1. marts 2018 varetægtsfængslet.

Foruden fængselsstraffen besluttede Retten i Kolding, at manden skal betale 50.000 kroner i erstatning til ofret, der sidste år fyldte 23 år.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, om manden har anket dommen.