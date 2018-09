Ny skudepisode: Politiet har skudt efter flugtbilist på Nørrebro

Politiet har onsdag aften været massivt til stede ved en skudepisode i Ragnhildgade på grænsen mellem Nørrebro og Østerbro i København.

Der blev affyret skud fra en bil mod en gruppe unge, hvorefter politiet skød tilbage, oplyser Københavns Politi. Episoden vurderes at være en del af en konflikt mellem rivaliserende bander.

Onsdag aften har politiet som modsvar oprettet en visitationszone i et større område på Nørrebro.

Visitationszonen, som er oprettet onsdag aften. Foto: Københavns Politi

»Baggrunden for beslutningen om oprettelse af visitationszonen er at det vurderes, at der er en igangværende konflikt mellem to kriminelle grupperinger omkring Indre Nørrebro og København NV., samt en omkring Hundige i Greve, som har resulteret i hændelser, hvor der er anvendt skydevåben,« oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Zonen er gældende frem til den 3. oktober klokken 12.

»Vi kommer til at gå benhårdt efter gerningsmændene,« siger politidirektør Anne Tønnes ifølge Ritzau i en udtalelse.

Politiet leder nu efter den bil, hvorfra der blev skudt.

Ukendte gerningsmænd har affyret skud mod bil i Herlev

Det er anden aften i træk, at der bliver skudt i Storkøbenhavn. Tirsdag aften var der skyderi i Herlev vest for København, hvor der blev affyret skud fra en bil mod en anden. Også ved Lygten i Nordvest blev der tirsdag skudt. Én person blev ramt, men ingen er kommet noget alvorligt til.

Desuden har der i nattens løb været en skudepisode i Greve, hvor fem biler er blevet ramt.

Politiet fortalte tidligere onsdag til Ritzau, at en række skyderier i hovedstadsområdet i den senere tid skyldes spændinger i bandemiljøet.