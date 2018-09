Kendisser opgiver erstatningssag efter Se og Hør-sagen

Jarl-Friis Mikkelsen og Steffen Kretz har opgivet den erstatningssag, som de sammen med en række andre kendte har anlagt i kølvandet på den såkaldte Se og Hør-sag.

Det oplyser parternes advokat, Brian Larsen, til Ekstra Bladet.

For tre uger siden opgav også Janni Spies og datteren Michala Kjær deres erstatningssag mod Aller og den tidligere chefredaktør for Se og Hør Kim Henningsen.

Ifølge Ekstra Bladet kan Jarl-Friis Mikkelsens og Steffen Kretz's beslutning skyldes en dom fra marts i år.

Her havde Morten Helveg Petersen anlagt erstatningssag mod Aller, de tidligere Se og Hør-chefer Henrik Qvortrup og Kim Henningsen samt tys-tys-kilden.

Han tabte imidlertid sagen og kom til at stå tilbage med store omkostninger til advokatsalær. Han har anket sagen til landsretten.

Advokaten vil dog ikke bekræfte, at det er udfaldet af Morten Helveg Petersens sag, der nu har fået de to kendisser til at trække deres erstatningssag tilbage.

- Hvis du vil have en begrundelse må du kontakte dem selv, siger Brian Larsen til Ekstra Bladet.

Overblik: Se og Hør-sagen

Avisen har talt med Jarl-Friis Mikkelsen, der ikke har nogen kommentar til beslutningen.

Se og Hør-sagen er blevet kaldt Danmarkshistoriens største medieskandale.

Her fodrede en såkaldt tys-tys-kilde ugebladet Se og Hør med oplysninger om de kongeliges og de kendtes brug af kreditkort.

Kilden havde via kredikortudstederen Nets adgang til de kendtes kreditkorttransaktioner.

Det kostede tilbage i 2016 fængselsdomme til to tidligere Se og Hør-chefer og to tidligere journalister på ugebladet.

Under sagen kom det frem, at der i alt blev hacket 906 oplysninger om kreditkorttransaktioner i perioden 24. juni 2008 til 31. december 2011.

Sagen affødte erstatningskrav fra en lang række kendte, som mente, at de var berettiget til godtgørelse for såkaldt tort - altså for krænkelse af deres person og ære.