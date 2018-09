35-årig mand dømt til udvisning for voldtægt - nu er han forsvundet

Indland

Støjberg jublede over opbakning: Men støtter danskerne nu også et lovkrav om håndtryk? To meningsmålinger med hvert sit resultat viser, at danskerne ikke entydigt bakker op om regeringens krav til nye statsborgere om at give hånd, siger eksperter.

Danmarksbilleder: Kapsejlads med flængede sejl og våde sko Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

»Det er en glidebane«: Universitet i modvind efter nej til udklædningsfest med indianere og mexicanere Lektor kalder det en glidebane, men Københavns Universitet er klar til atter at skride ind over for udklædning til fester, hvis de studerende føler sig krænket.