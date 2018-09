Anklagere er klar til sidste etape i Uber-sagskompleks

Efter at Højesteret i sidste uge straffede fire chauffører fra den appbaserede kørselstjeneste Uber med bøder, er anklagemyndigheden nu klar til sidste etape i det omfattende Uber-sagskompleks.

Advokaturchef Vibeke Thorkil-Jensen fortæller, at anklagerne nu skal i gang med at vurdere cirka 1.500 Uber-sager.

- Der vil blive tale om en konkret vurdering af hver enkelt sag, hvor vi så vil tage stilling til, hvad der skal ske, siger Vibeke Thorkil-Jensen.

Omkring 1.500 personer er blevet sigtet for overtrædelse af taxalovgivningen, efter at politiet fik oplysninger fra Ubers europæiske hovedkvarter i Holland.

Herfra blev navnene på de nu sigtede chauffører udleveret i forbindelse med en skatterevision.

Ifølge Vibeke Thorkil-Jensen skal anklagemyndigheden tage stilling til, hvorvidt hver enkelt af de 1500 skal have tilsendt et bødeforelæg, om deres sag skal indbringes for retten, eller om sigtelserne mod dem skal falde.

Og det kommer til at tage et godt stykke tid. Vibeke Thorkil-Jensen siger til Ritzau, at det ikke er noget, der kan klares på et par måneder.

Sagerne mod chaufførerne har afventet en række afgørelser fra Højesteret. De faldt i den forgangne uge.

Her bestemte landets øverste domstol, at fire Uber-chauffører skulle betale henholdsvis 486.000, 110.000, 60.000 og 40.000 kroner i bøde.

Bødernes størrelse svarer til det, chaufførerne tjente ved at køre rundt med passagerer, som de havde fundet via Ubers app.

Anklagemyndigheden havde forlangt, at bødernes størrelse skulle være fortjenesten plus 20 procent, men det krav valgte Højesteret ikke at efterkomme.

Højesteret har stadfæstet kæmpebøder til Uber-chauffører

De 1.500 sager bliver det sidste seje træk i det omfattende sagskompleks omkring Uber.

Det hele begyndte tilbage i 2015, da selskabet bag Uber blev sigtet for overtrædelse af taxaloven. I december samme år blev de første chauffører sigtet.

Uber valgte i 2017 at betale en bøde på 30.000 kroner, og selskabet i Danmark lukkede. Men sagerne mod chaufførerne rullede videre og eksploderede i antal, da oplysningerne fra Holland kom.

Anklagemyndigheden har afventet afgørelserne fra Højesteret, før man ville færdigbehandle de mange sager, og det er altså det, som skal ske nu.