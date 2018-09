Er du indehaver af en hest, der er mellem 5-10 år gammel, og som er både rolig, stabil og modig?

Så kan din hest meget vel være lige, hvad politiet søger.

Som en del af genetableringen af en rytterisektion med politiheste og ryttere leder politiet efter heste, der egner sig til at indgå i politiets tjeneste.

Det fremgår af et opslag, som politiet mandag formiddag delte på Facebook. Siden er opslaget gået viralt med over 3.600 delinger, flere end 1.600 likes og godt 1.000 kommentarer.

Den store interesse både overrasker og glæder Københavns Politi.

»Vi er måske lidt overraskede over, at der har været så stor opbakning i befolkningen. Vi modtager en lind strøm af henvendelser, men det er kun dejligt. Vi er rigtig glade for dem, der ringer til os, og vi tager dem meget seriøst,« siger vicepolitiinspektør Jakob Søndergaard til TV 2.

Vicepolitiinspektøren tilføjer desuden, at politiet på nuværende tidspunkt ikke har underskrevet en eneste aftale om en hest og derfor fortsat mangler »dem alle sammen«.

Af opslaget fremgår det, at politiet leder efter »de bedste heste, der har sind og fysisk til at kunne løse politiets opgaver«. Helt konkret indebærer det, at hesten skal være mellem 5-10 år gammel, have et roligt temperament, være modig og tilredet og have et stangmål på mellem 167-175 cm.

Genindførelsen af politiets rytterisektion sker på baggrund af en politisk beslutning taget af regeringen og Dansk Folkeparti i fjor. En beslutning, der på finansloven for 2018 er afsat 8 mio. kr. til, mens der i perioden fra 2019 til 2021 er afsat 10 mio. kr. årligt.

Det er ikke første gang, det danske politikorps har været udrustet med en rytterisektion. Senest var i perioden fra 1998 til 2012, hvor der var heste i Københavns Politi.

Inden politihestene igen kommer i gaderne, skal de testes intenst for at undersøge, om de har det rette sind til at begå sig i store menneskemængder såsom i turistområder, ved Folketingets åbning eller under statsbesøg.

De første ryttere har ifølge DR allerede påbegyndt den fire uger lange uddannelse, der er tilrettelagt i samarbejde med Gardehusarregimentets hesteeskadron.