En person overnatter på sygehuset efter tumult og knivstik

Universitetsledelsen greb ind, efter at studerende fandt udklædning stødende Jurist kritiserer Københavns Universitet for at have grebet ind over for »krænkende« udklædning.

Kritik af »absurd« antal genindlæggelser i psykiatrien: »Man bliver udskrevet til at klare sig selv« Læger udskriver psykisk syge for tidligt, og kommunerne hjælper borgerne for lidt, lyder beskyldningerne i en temarapport. S, SF og DF kræver brede forbedringer.