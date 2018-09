Københavns Vestegns Politi har indkaldt erfarne efterforskere fra andre politikredse for at gennemgå en to år gammel drabssag fra Herlev.

Det skriver DR Nyheder.

De tre nye efterforskere - en efterforskningsleder og to medarbejdere - skal gennemgå hele sagen for at samle eventuelle løse ender og kigge på, om politiet i første omgang har overset noget, siger Peter Malmose, vicepolitiinspektør i Københavns Vestegns Politi.

»Vi har drøftet det i løbet af foråret og planlagt det konkret over sommeren, hvor vi også fandt de bedste efterforskere til at stå for arbejdet,« siger han.

Man håber på den måde at få nye spor i sagen om den 32-årige Louise Borglit, der blev dræbt af knivstik i Elverparken i Herlev om aftenen den 4. november 2016.

Den 32-årige kvinde, der var gravid i 7. måned, blev dræbt af knivstik, mens hun var ude at lufte sin søsters og svogers hund.

Drabet skabte utryghed i hele Herlev, og politiet indsatte kort tid efter drabet en mobil politistation i Elverparken. Indsatsen blev senere udvidet, så politiet patruljerede mere intensivt i hele byen.

Et kvindeligt vidne fortalte til politiet, at hun så en mand løbe fra parken omkring gerningstidspunktet. Hun så manden stoppe, løfte armene opgivende og derpå løbe ind i parken igen.

Ifølge politiets signalement, var manden 28-30 år og og tynd/spinkel af bygning med et markeret og smalt ansigt.

Man har aldrig fundet gerningsmanden, og det er endnu uvist, hvad motivet til drabet var.