I England bruger politiet private optagelser af vanvidskørsel - i Danmark siger politiet nej tak

Kameraet gør livet surt for fartsyndere i Storbritannien. Men i Danmark vil politiet ikke gøre brug af den slags optagelser.

I nogle politidistrikter i Storbritannien har det lokale politi haft succes med at tage imod private borgeres optagelser af medbilisters hasarderede kørsel. Det skriver det tekniske ugeblade TU. Hos dansk politi modtager man også indimellem optagelser fra ganske almindelige borgere, men man kan ikke bruge dem til at udskrive bøder eller hive folk i retten, fordi optagelserne ikke er præcise nok, fortæller politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

»Selve opløsningen af kameraet, vinklen og lysindfaldet er simpelthen for ringe. Vi bruger selv kameraer, og det er specielt udviklet videoudstyr, der sidder i vores biler, som er godkendt. Dashcams er ikke godkendt, og derfor kan vi simpelthen ikke tage sagerne i retten og dømme folk på det,« siger Christian Berthelsen, politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Det lille kamera er placeret på instrumentbrættet i bilen, hvor det tager op til 60 billeder i sekundet. Det opfatter alt i førerens synsfelt, mens det kontinuerligt optager kørslen.

Dansk politi har nogle helt klare regler for, hvad der kan måles hastighed med, og hvilket udstyr man kan bruge til at samle bevismateriale imod en sigtet. Det har man ifølge Christian Berthelsen for at sikre, at ingen bliver uskyldigt dømt.

»Hvis vi skal bruge optagelsen kræver det, at vi kan stedsbestemme kørslen fuldstændig. Samtidig må der overhovedet ikke være manipuleret med det, hvilket er forholdsvist nemt at gøre. Derfor er vi meget påpasselige med at bruge optagelser, der ikke er vores egne. Vi ved ikke hvordan de er opstået, eller hvem der står bag, så i bund og grund er det kun vores eget materiale, vi kan stole på,« siger politiassistenten.

Noget fra en spillefilm? Nej, blot en bilist der er ved at bakke Det er blevet billigere at tilkøbe kamera og med en god skærm til de nye biler, og det giver mere sikkerhed i hverdagen.

Dansk politi kan ikke bruge optagelser, hvor det drejer sig om hastighed til noget, fordi optagelserne ikke kan bestemme den præcise hastighed. Men ifølge Christian Berthelsen vil optagelser af eksempelvis kørsel i et nødspor kunne bruges som bilag i en sag til at understøtte politiets påstand mod en sigtet.

Systemet, som de kører med i flere politidistrikter i Storbritannien, vil i dansk sammenhænge komme til at kræve væsentligt flere ressourcer af dansk politi i forhold til sagsbehandlingsarbejdet, vurderer politiassistenten. Men han vil ikke stå i vejen for, at danskerne kører rundt med kameraer, hvis de synes, det er sjovt.

»Så længe de er opmærksomme på deres egen kørsel og ikke betjener det, imens de kører, så må danskerne hjertens gerne køre med dashcams, hvis de synes, det er sjovt at optage film. Danskerne kan jo købe alt det udstyr, de vil, men vi kan bare ikke bruge det til noget,« siger han.