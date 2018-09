Mand dræbt med mange knivstik i Husum

Med adskillige knivstik blev en mand søndag aften dræbt i sin lejlighed på Kildeager 25 i Husum ved København. Det fremgår af politiets sigtelse i sagen.

En 22-årig mand er anholdt i sagen, og han er mandag blevet varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg.

Den dræbte har samme navn som den beboer, der ifølge Krak bor på adressen. Den sigtede i sagen har samme efternavn som den dræbte.

Hvorvidt den sigtede og den dræbte er i familie med hinanden, er endnu uklart. Det er mandag ikke lykkedes at træffe efterforskningsleder Jens Møller.

Kommunikationsafdelingen hos Københavns Politi kan ikke oplyse andet, end at der er tale om en sigtelse for manddrab, og at retsmødet er blevet holdt for lukkede døre.

Det er derfor også uvist, hvorledes den 22-årige forholder sig til sigtelsen.

Dommeren på Frederiksberg vurderer imidlertid, at mistanken mod den 22-årige hviler på et solidt grundlag.

Varetægtsfængslingen er nemlig sket på baggrund af en såkaldt særlig bestyrket mistanke.

Politiet blev kaldt ud til adressen Kildeager 25 i Husum klokken 19.41 søndag.

På stedet var en død mand, og politiet efterforskede sagen som et "mistænkeligt forhold".

Ved sager om mistænkelige dødsfald efterforsker politiet på samme måde, som var man sikker på, at der var begået et drab.

Det indebærer, at gerningsstedet bliver afspærret, og at der bliver sikret spor, som vil kunne bruges som bevismateriale.

Ved mandagens retsmøde besluttede dommeren, at den 22-årige skal være fængslet foreløbig frem til 12. oktober.