Politiet har anholdt beboer for påsat brand i Aalborg

En 30-årig mand er blevet anholdt og sigtet for at have påsat en brand i en etageejendom i Rughaven i Aalborg søndag eftermiddag.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

Politiet modtog anmeldelsen om branden klokken 17.10.

Hele ejendommen blev evakueret i forbindelse med branden. Ingen personer er kommet til skade.

- Vi mistænker manden for at have sat ild til sin egen lejlighed. Branden er slukket, og ilden nåede ikke at brede sig til andre lejligheder, siger vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi søndag aften.

Motivet til branden kendes endnu ikke.

Den 30-årige mand bliver fremstillet i grundlovsforhør mandag, hvor en dommer skal tage stilling til, om der er tilstrækkeligt med beviser til, at han kan varetægtsfængsles.

Det er uvist, hvordan beboeren forholder sig til anklagen mod ham.