To mænd blev af skud i ben og mave under skyderi i Ishøj

To 24-årige mænd er blevet ramt af skud lørdag aften i området mellem Ishøj og Vallensbæk.

Det oplyser Jens Møller, der er vagtchef ved Københavns Vestegns Politi.

- Først modtog vi en anmeldelse klokken 22.09 om, at der skulle være affyret nogle skud i området ved Ishøj Parkvej, siger han.

Skuddene kom muligvis fra nogle biler, der kørte fra stedet. Men der gik ikke længe, før der igen var bud efter betjentene, da endnu en anmeldelse tikkede ind.

Den gik på, at to personer var blevet ramt af skud i området ved Vallensbæk Station. Politiet kørte ud til stedet, hvor betjentene mødte de to forurettede.

Den ene mand er blevet ramt en enkelt gang i benet, mens den anden er ramt flere gange i torsoen.

Begge mænd er kørt på skadestuen. Manden, der blev skudt i maven, er fortsat på operationsbordet omkring klokken 00.50 natten til søndag.

Begge mænd er uden for livsfare og er ikke umiddelbart i kritisk tilstand, oplyser vagtchefen.

Tæt på de to forurettede stod den bil, som de to tilskadekomne kørte i. Der er i alt 16 skudhuller på siden af bilen.

Det er ikke muligt at få at vide, om der er mistanke om tilknytning til bander. Men de to ramte mænd er begge kendt af politiet, oplyser Møller.

- Vi er ved at afhøre vidner og foretage tekniske undersøgelser i områderne, siger Jens Møller.

Betjente arbejder sent lørdag i begge områder, hvor der bliver samlet spor og foretaget afhøringer.

/Ritzau/