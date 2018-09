Ankesagen mod Peter Madsen er udskudt på ubestemt tid

Peter Madsen får alligevel ikke sin dom fredag, og Kim Walls pårørende får dermed heller ikke sat punktum denne dag.

Det skyldes, at en domsmand fik et ildebefindende under ankesagens tredje og sidste retsmøde i Østre Landsret. Pågældende blev i al hast kørt på hospitalet, men er uden for livsfare.

Den dramatiske hændelse fik landsretten til at udskyde resten af sagen på ubestemt tid. Retsmødet bliver altså ikke genoptaget fredag.

Midt under anklager Kristian Kirks procedure fik domsmanden et ildebefindende, og proceduren blev straks afbrudt. Flere vagter og tilhørere hastede op til dommerpodiet, hvor der blev iværksat førstehjælp, mens alle tilstedeværende blev sendt ud af retssalen. En tydeligt rystet Peter Madsen blev ført ud af to retsbetjente.

Der blev tilkaldt en ambulance, og domsmanden blev kørt på hospitalet. Kort tid efter kunne en repræsentant fra Østre Landsret oplyse, at domsmanden var uden for livsfare, men at retsmødet ikke ville blive genoptaget i dag.

Spørgsmålet er nu, om domsmanden vil være i stand til at fortsætte på et senere tidspunkt, eller om han må melde fra. I så fald, kan udfaldet i yderste konsekvensen blive, at ankesagen må gå om.

I forvejen er én af de oprindeligt tre lægdommere, også kaldet domsmænd, nemlig udgået af sagen, fordi han er blevet ansat i en styrelse. Ifølge retsplejeloven må man ikke være domsmand, hvis man er ansat i et ministeries departement eller har en chefstilling i en myndighed under et departement.

Sekretariatschef ved Østre Landsret, Ellen Porsbo, ønskede ikke at svare på, at ankesagen risikerer at skulle gå om.

Anklager Kristian Kirk var også fåmælt efter hændelsen:

»Jeg tror, det var voldsomt for alle, der oplevede det. Nu må vi se, hvad der sker. Jeg håber vedkommende kommer sig,« sagde han.

Den 25. april blev Peter Madsen idømt fængsel på livstid. Han valgte senere at anke straffen til landsretten. Den 5. september blev strafudmålingsankesagen indledt i Østre Landsret. Arkivfoto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Peter Madsen har anket byrettens livstidsdom med ønsket om at få en tidsbestemt straf i stedet for livsvarigt fængsel, som han tilbage i april blev idømt i Københavns Byret.

Landsretten skal således ikke tage stilling til, hvorvidt Peter Madsen dræbte den 30-årige svenske journalist, Kim Wall, og mishandlede hende seksuelt eller ej, for den del har ubådsbyggeren valgt ikke at udfordre.

Østre Landsret sender information ud, når en dato for et nyt, afsluttende retsmøde er fundet.