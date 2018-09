Ældre kvinde gav politibetjent fingeren: »Vi mødes i retten«

En politibetjent var onsdag formiddag optaget af en sag om overtrædelse af færdselsloven, da en kvindelig bilist fangede hans opmærksomhed.

Det var på en p-plads foran en tankstation i Sakskøbing, at kvinden således kørte frem mod et vejskilt, selvom det viste, at indkørsel var forbudt.

Betjenten standsede derfor kvinden, som viste sig at være en 68-årig kvinde fra lokalområdet. Da han pegede på skiltet for at understrege forseelsen, kvitterede kvinden med at give ham fingeren.

Det oplyser Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten.

Da betjenten efterfølgende ville sigte kvinden for overtrædelse af ordensbekentgørelsen, valgte hun ifølge politikredsen at sige »vi mødes i retten« til ham.

Kvinden fik en bødetilkendegivelse for overtrædelsen.