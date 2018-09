Dom: Fysioterapeut misbrugte sin stilling til sex med kræftpatient på OUH

I sommeren 2016 gik en kvindes kræftforløb med kemobehandling og massage på Odense Universitetshospital fra at være et professionelt behandlet sygdomsforløb til at have sex med sin fysioterapeut.

Den nu 40-årige fysioterapeut er blevet idømt 30 dages betinget fængsel og har indtil videre fået frataget sin autorisation på ubestemt tid efter at have haft sex med en af sine kræftpatienter på Odense Universitetshospital og Kræften Bekæmpelses afdeling i Odense, skriver Fyens Stiftstidende.

Ifølge Retten i Odense har manden misbrugt sin stilling med en uprofessionel opførsel, hvor han gentagende gange har udvist grov og gentagen forsømmelse og skødesløshed i sit arbejde ved at have en privat og seksuel relation til sin kvindelige patient. Han har dermed overtrådt loven om autorisation for sundhedspersonale.

Dømt efter straffebestemmelsen om sundhedsautorisation § 75. En autoriseret sundhedsperson, der gør sig skyldig i grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed i udøvelsen af sin virksomhed, straffes med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder. Kilde: Retsinformation.

Forholdet startede i sommer 2016, hvor den kvindelige patient under et kræftforløb med kemobehandling og massage møder den nu dømte fysioterapeut. Han var hendes træningsinstruktør gennem seks uger, hvor forholdet i den tid udviklede sig fra flirt og sms’er til en seksuel relation.

Kvinden erkender i retten, at hun følte sig opstemt og ikke gjorde modstand, dan manden under en massage tiltvang sig anden kønslig omgang end samleje med kvinden. Det foregik bag foldedør med en sygeplejerske på den anden side. I retten erkendte kvinden, at det både var grænseoverskridende og pirrende.

Siden havde de sex flere gange på mandens bopæl, Odense Universitetshospital og et lokale i hemmelighed bag en lukket dør i Kræftens Bekæmpelses afdeling i Odense, hvor den 40-årige fysioterapeut også arbejdede til hverdag.

I sensommeren 2016 politianmeldte kvinden sin tidligere fysioterapeut, efter at have opdaget, at han i samme periode også havde sex med andre patienter under kræftforløb. Det erkendte manden i retten.

Han havde derudover også været sammen med kvindens veninde. Da de fandt ud af det, gik de sammen til sygehusets ledelse, der straks bortviste fysioterapeuten.

Politianmeldelsen bliver begrundet af, at den kvindelige patient mente, at hendes grænser var blevet overtrådt i et sårbart kræftforløb, og at hun derfor ikke havde været i stand til at sige fra og derfor følte sig misbrugt.

Kvinden ville med anmeldelsen forhindre manden i at kunne være i en position, hvor han gennem sit job kunne påvirke og sexmisbruge sårbare kvinder i kræftbehandling.

Det blev han tiltalt for i retten. Retsformanden og domsmænd vurderede dog, kvinden havde befundet sig i en sig en situation, hvor hun selv var i stand til at modsætte sig. Det er ud fra, at hun ikke tydeligt nok havde sagt fra og selv havde bidraget til episoderne.

Retten vurderede, at fysioterapeuten i sagen havde misbrugt sin stilling og overtrådt loven om autorisation af sundhedspersoner. Dommen faldt i august. Manden fik taget sin autorisation på ubestemt tid og blev idømt 30 dages betinget fængsel.

Den 40-årige udbad sig betænkningstid for at overveje om han ville modtage eller ankedommen. I perioden har der været navneforbud, som nu er ophævet efter den endelige dom.