Reol væltede ned over børn og pædagoger i helt ny daginstitution

Tre børn og to voksne måtte onsdag på hospitalet, efter at en væg væltede ned over dem i børnehuset Rødkærsbro mellem Viborg og Silkeborg.

Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi er der tale om en fritstående væg med garderobe til børnene påmonteret én af siderne. Hele væggen væltede ned over de tre børn og to voksne kvinder.

Alle fem personer blev kørt på Viborg Sygehus efter ulykken.

Til TV 2 fortæller politiets vagtchef Anders Olesen, at »nogle har pådraget sig knoglebrud«, men ingen er kommet alvorligt til skade.

Ulykken skete kort før middag onsdag.

Arbejdstilsynet er blevet tilkaldt for at undersøge, hvordan væggen kunne vælte. Ifølge Ritzau er Børnehuset i Rødkærsbro helt nyt og har kun været i brug siden december 2017.

Forældre og personalet har fået tilbudt psykologhjælp efter episoden.