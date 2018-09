Taxa filmede Bendtner med to kameraer

Politiet har fået ekstra meget videomateriale fra weekendens episode med Nicklas Bendtner og en taxachauffør.

Taxaen, som Bendtner kørte med i København, var nemlig udstyret med udvidet videoovervågning med både et indvendigt kamera med lyd samt et udvendigt kamera.

Det fortæller Jan Britze, direktøren for vognmandsfirmaet Jan's Taxi, der har ansat chaufføren, som brækkede kæben og efterfølgende blev opereret.

Det skriver Fagbladet 3F.

Jan Britze afviser den forklaring, som Bendtners kæreste, Philine Roepstorff, kom med på Instagram efter overfaldet.

- Som jeg ser det, er overfaldet ikke foregået, som Nicklas Bendtners kæreste har beskrevet det i medierne.

- Når man ser optagelserne fra videoovervågningen, er der ikke tvivl om, hvad der er sket, og at han (taxachaufføren, red.) er blevet overfaldet, siger Jan Britze til 3F.

Philine Roepstorff skriver i sin forsvarstale for Bendtner, at der ikke var ikke tale om et overfald, men i stedet selvforsvar.

- Selvfølgelig skal man ikke slå, men det var ikke Nicklas, der overfaldt nogen. Han blev forfulgt og forsvarede sig selv og mig. Hvor mange ville ikke have gjort det samme for sin kæreste?

- De kan sige og skrive hvad de vil - men at beskytte den man elsker, når man føler sig truet er ikke forkert i mine øjne, skriver hun blandt andet.

Jan Britze uddyber over for Ritzau, at han har gennemset flere videooptagelser, som viser, hvad der foregik.

Det drejer sig om videooptagelser både inde fra taxaen - med lyd - samt videooptagelser fra et område udenfor taxaen. Det er ikke alle taxaer, som har et udvendigt kamera, der er mere, end loven foreskriver.

- Det er ikke standard. Men det er der i den. Det er sådan et frontkamera, der sidder på taxaen, forklarer Jan Britze.

Jan Britze afviser, at der er tale om selvforsvar og har sendt videoovervågningsmaterialet videre til politiet.

- Det har efter min mening ikke noget med selvforsvar at gøre. Selvforsvar betyder noget andet for mig, siger han.

Philine Roepstorff hævdede også, at taxachaufføren kastede med en flaske mod parret.

- Det vil jeg ikke kommentere. Der må vi vente på retssagen. Jeg har set videoen og afleveret den til politiet, konstaterer Jan Britze.

Han har været i kontakt med chaufføren, som har været på operationsbordet.

- Han har det ikke godt. Det har man ikke, når man lige er blevet opereret for et dobbelt kæbebrud, lyder det fra Jan Britze.