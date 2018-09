Lægdommer træder ud af sag mod drabsmanden Peter Madsen

Tre juridiske dommere og tre lægdommere skulle efter planen have afgjort, hvilken straf Peter Madsen skal have for drabet på den 30-årige svenske journalist Kim Wall. Men sådan bliver det alligevel ikke.

En af sagens lægdommere, også kaldet en domsmand, har nemlig meldt forfald.

Selv om det i teorien kan få betydning for, hvordan dommerstemmernes fordeling kan have betydning for sagens afgørelse, så fortsætter Østre Landsrets ankesag mod Peter Madsen med kun to lægdommere.

Det fortæller retsformand Jan Uffe Rasmussen onsdag i Østre Landsret.

- Det betyder, at hver af de tilbageværende domsmænd får hver halvanden stemme, så der fortsat er lighed i kollegiet, lyder det fra retsformanden.

Rasmussen henviser til den teknikalitet, at lægdommere og juridiske dommere - altså dommere, der har læst jura - har lige mange stemmer, når de skal fastsætte straffen for en dømt.

Peter Madsens løgne præger timelang oplæsning i retten

Årsagen til domsmandens forfald er ifølge Jan Uffe Rasmussen, at han er blevet ansat i en styrelse. Ifølge retsplejeloven må man ikke være domsmand, hvis man er ansat i et ministeries departement eller har en chefstilling i en myndighed under et departement.

Dommerpanelet i Østre Landsret skal alene tage stilling til, hvilken straf Peter Madsen skal have. Drabsmanden har nemlig valgt at acceptere byrettens afgørelse af skyldsspørgsmålet.

Anklagemyndigheden forlanger samme straf som i byretten, fængsel på livstid. Madsen selv går efter en tidsbestemt straf.

I straffesager gælder, at hvis rettens medlemmer er uenige, så er det flertallet, der er afgørende.

Men hvis stemmetallet ender uafgjort, for eksempel tre stemmer for livstid og tre for en tidsbestemt straf, så gælder det resultat, som er mest gunstig for den tiltalte.

Overblik: Tidslinje over ubådssagen

De to tilbageværende domsmænd vil altså alene kunne stemme, så Peter Madsen ikke skal idømmes fængsel på livstid.

Skal Madsen idømmes livstid skal mindst én af de to lægdommere stemme for sammen med mindst to af de juridiske dommere. Det ville give et resultat på 3,5 stemmer for livstid og 2,5 imod.

Stemmer begge lægdommere for livstid, vil det kræve, at mindst én af de juridiske dommere også stemmer for. Det ville give et resultat på fire stemmer for livstid og to stemmer imod.

Der ventes at falde dom i sagen fredag i denne uge.