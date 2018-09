Ting kastet ned på motorvej: Bilister, gående og cyklister efterlyses

28. august blev der kastet en genstand fra en motorvejsbro mod en bil på Fynske Motorvej ved Ravnebjerggyden.

Politiet leder nu efter både bilister, cyklister og andre, der befandt sig på og ved vejbroen.

Blandt dem er føreren af en tuktuk-knallert, en mand med tatoveringer på armene, flere personer iført hættetrøjer og to varebiler.

Politiet bringer appellen, fordi man forsøger at kortlægge al færden på Ravnebjerggydens vejbro 28. august om aftenen.

Også folk, der gik på stier og markveje langs motorvejen den aften, håber politiet at få kontakt med, lyder det i en pressemeddelelse to uger efter episoden.

Det var en 38-årig mand, hvis bil blev ramt. Anmeldelsen fik politiet til at lukke motorvejen i et par timer, og det skete også den følgende aften. Betjente tog ud for at lede efter den ting, som blev kastet.

I tirsdagens melding nævner politiet ikke, hvilken genstand der ramte bilen.

Stenkast mod trafikanter på motorveje har fået stor opmærksomhed. En episode med en tung sten kostede for godt to år siden en tysk kvinde livet. Den sag er ikke blevet opklaret.

Lørdag aften blev en bil ramt på Grindstedvej ved Vejen. En otteårig dreng stod sammen med to andre børn bag stenkastet, har politiet oplyst.