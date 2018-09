Afhoppet bandeleder: Overfald var ikke straf for LTF-exit

Et tidligere højtstående medlem af Loyal To Familia (LTF) har intet dårligt at sige om tre mænd, der er tiltalt for at have udsat ham for et brutalt overfald som afstraffelse for, at han ville forlade banden.

- Han er en god mand med at godt hjerte, siger offeret om en af de tre tiltalte, da han tirsdag afgiver forklaring i Københavns Byret.

Også de andre to tiltalte beskriver han som sine gode venner.

- Det er folk, jeg kender fra mine ture til København, siger vidnet, der har levet størstedelen af sit liv i Aarhus.

Ifølge politiet har offeret varetaget en rolle som vicepræsident i LTF's Aarhus-afdeling. Men i tirsdagens retsmøde afviser han at udtale sig om bandelivet.

- Jeg har aldrig nægtet mit kendskab til LTF. Jeg har bare sagt, at jeg ikke vil udtale mig om det, siger manden, der er iført hættetrøje og lyse sportsbukser.

- Er du bange for LTF?, vil anklager Halit Sert vide.

- Nej, det har ikke noget med "bange" at gøre. Det er bare et princip, lyder det fra det tidligere bandemedlem.

Offeret afviser da også kategorisk, at overfaldet, der fandt sted 20. oktober 2017, har noget med hans bande-exit at gøre.

Om episoden fortæller han, at han samme dag var kommet kørende i bil fra Aarhus, og at han ved ankomsten til Nørrebro blev mødt af en flok bekendte. I alt var der vel 10-15 personer, der sammen begav sig ud på en gåtur.

- Der var noget internt mellem mig og en anden. Jeg har gjort noget over for ham, som jeg ikke skulle have gjort. Det kan jeg godt se i dag. Det startede med noget skænderi, og så udviklede det sig, siger offeret.

Overfaldet efterlod manden, der i dag er 25 år, med et halvt afrevet øre, en brækket næse og en knækket tand. Samt et væld af andre skader.

I dag afviser det afhoppede bandemedlem at fortælle, hvad overfaldet handlede om. På samme måde ønsker han ikke at udpege nogen af dem, der slog. Dog slår han fast, at politiet med sikkerhed har fat i de forkerte.

For godt nok blev to af de tiltalte anholdt med hans blod på tøjet. Men det skyldes alene, siger offeret, at netop de to sørgede for at stoppe overfaldet.

Om aftenen og natten efter overfaldet blev den tidligere vicepræsident behandlet på Rigshospitalet. I den forbindelse har han fortalt en læge, at hans besøg i København netop handlede om et ønske om at forlade LTF.

- Men det er ikke rigtigt, siger den 25-årige og forklarer, at han allerede to uger forinden havde taget afsked med banden. Beslutningen havde han efter eget udsagn overbragt til en af de tiltalte helt uden drama.

- Jeg forklarede, at jeg valgte familien. Det tog han meget pænt, siger det forhenværende bandemedlem.

Retssagen fortsætter efter planen 27. og 28. september.