Bendtners kæreste kalder voldsepisode for selvforsvar

Der var ikke tale om et overfald, men i stedet selvforsvar, da Nicklas Bendtner natten til søndag slog en taxachauffør i København.

Det skriver fodboldspillerens kæreste, Philine Roepstorff, mandag på det sociale medie Instagram.

Her fortæller kæresten, at parret var på vej hjem i taxaen, da chaufføren to gange kørte i en anden retning, end de to passagerer ønskede.

- Taxameteret viste lidt over 50 kroner, da vi i utilfredshed står af ved Nationalbanken og nægter at køre videre med chaufføren. Det får ham til at gå amok.

- Han laver en U-vending og speeder efter os og råber ting som luder og bitch og kælling, skriver Philine Roepstorff på Instagram.

Ifølge hende kørte taxachaufføren derefter ind foran parret, steg ud af bilen og kastede en flaske efter Bendtners kæreste, der dog ikke blev ramt.

- Derefter farer han frem mod os, og min mand slår ham en gang og rammer åbenbart meget uheldigt. Selvfølgelig skal man ikke slå, men det var ikke Nicklas, der overfaldt nogen, skriver kæresten.

Episoden førte til, at angriberen blev anholdt i søndagens tidlige timer og ifølge Ekstra Bladet nu er sigtet efter den såkaldt milde voldsparagraf, 244.

Nicklas Bendtner spiller til daglig i norske Rosenborg, der nu vil til bunds i sagen, inden man tager en beslutning om danskerens fremtid i klubben.