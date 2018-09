Vinkelsliber blev taget i brug, efter ung mand stak af fra politiet iført håndjern

En meget støjende ung mand, som havde svært ved at opføre sig som forventet.

Det var ifølge Midt- og Vestsjællands Politi det syn, der mødte en gruppe betjente, der natten til lørdag var ude for at føre tilsyn med nattelivet i Ringsted.

Den unge mand kom i betjentenes søgelys klokken 03.30, da han forstyrrede den offentlige orden og var til gene for de andre personer ved et diskotek.

Betjentene så sig derfor nødsaget til at anholde pågældende, der viste sig at være en 20-årig mand fra lokalområdet. Han blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og iført et sæt håndjern.

Sidstnævnte skyldtes ifølge politikredsen, at der herskede »uro og dårlig stemning« i området, og man havde således brug for at holde styr på den 20-årige.

»En ekstra patrulje blev tilkaldt, medens den tilstedeværende patrulje forsøgte at håndtere uroen på stedet. Herunder så den anholdte sit snit til at stikke af og flygte fra stedet iført håndjern,« oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Dermed overtrådte den unge mand straffeloven ved at flygte fra politiet som anholdt. På trods af intens eftersøgning i området, lykkedes det ikke betjentene at finde den 20-årige.

»Lørdag aften fik politiet dog telefonisk kontakt til den 20-årige, der kunne oplyse, at han havde det fint. En kammerat havde ved brug af en vinkelsliber hjulpet ham af med håndjernene,« oplyser politikredsen og tilføjer:

»Telefonsamtalen sluttede med endnu en sigtelse til den 20-årige, der vil høre nærmere fra politiet i anledning af sagerne.«