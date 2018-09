Lige nu er et større politiopbud samlet ved Vilhelm Bergsøes Vej og Peter Fabers Vej i det nordlige Aarhus. Østjyllands Politi oplyser til TV2, at man er i færd med at undersøge et mistænkeligt forhold.

Politiet forsikrer dog, at det er sikkert for beboere at opholde sig i området, men henstiller personer i kvarteret til at overholde politiets afspærring.

Mandskab fra Beredskabsstyrelsen Midtjylland også til stede.