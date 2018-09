Faldskærmsuheld i Aars: Ramte tilskuer ved byfest

En faldskærmsudspringer fra Nordjysk Faldskærmsklub ramte søndag aften en mandlig tilskuer ved Kimbrerfesten i Aars. Det skriver Nordjyske.

Manden er kørt på hospitalet. Uheldet skete i forbindelse med en opvisning til afslutningsshowet ved byfesten.

Ifølge klubformand for Nordjysk Faldskærmsklub, Søren Schmidt, var forholdene optimale, da fem fra klubben hoppede i faldskærm i forbindelse med afslutningsshowet.

»Vi havde den rigtige vind, og landingsområdet var også fint. Men vi blev så ramt af turbulens. Det er sort uheld,« siger han til Nordjyske.

Formand for Kimbrerfesten Karl Lausten, så uheldet. Han forklarer til avisen, at de første tre faldskærmsudspringere landede perfekt, men at de sidste to faldt nærmest lodret ned i stedet for at glide hen over festlighederne.

Og her ramte en af udspringerne en mandlig tilskuer. Ifølge formanden var der heldigvis tre samaritter 20 meter fra uheldsstedet, som hurtigt kunne skride ind med hjælp.

Manden blev kort efter hentet og kørt på skadestuen. Hans tilstand kendes endnu ikke.