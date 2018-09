Dreng på otte år ramte bil med stenkast fra bro

Politiet har været under massivt pres, og kritikken er haglet ned over korpset i forbindelse med Tibetsagen. Det er borgernes tillid til politiet, som er på spil, mener rigspolitichefen, som erkender dårlig fejlkultur i politiet.

Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) fortalte fredag, at der var taktik inde over, da han i 2017 stod i spidsen for et fejlagtigt budget.