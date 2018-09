Medier: Bendtner sigtet for vold mod taxachauffør

Fodboldspilleren Nicklas Bendtner er blevet sigtet for vold efter en episode med en taxachauffør i København natten til søndag.

Det skriver Ekstra Bladet og BT.

Ifølge Ekstra Bladet blev Bendtner i de tidlige timer søndag anholdt af politiet. Han blev senere løsladt, men er nu altså nu sigtet efter den såkaldt milde voldsparagraf, 244.

Over for BT bekræfter DanTaxi hændelsen.

- Jeg kan bekræfte, at der har været et alvorligt overfald på en af vores chauffører i nat. Chaufføren ligger på operationsbordet i øjeblikket med en brækket kæbe.

- Overfaldet er anmeldt til politiet, og vi kan bekræfte, at overfaldsmanden er Nicklas Bendtner, siger kommunikationschef i DanTaxi Rasmus Krochin til BT.

Ifølge begge medier modtog Københavns Politi anmeldelsen om overfaldet 02.41.

Politiet har ikke villet bekræfte Bendtners involvering over for hverken BT eller Ekstra Bladet.

- Vi har haft en anmeldelse om vold mod en hyrevogn. Jeg kan ikke oplyse yderligere, siger vagtchef Carsten Reenberg til BT.

Nicklas Bendtner spiller til daglig i den norske klub Rosenborg, der ikke har villet kommentere hændelsen.

Det har Bendtners agent, Ivan Marko Benes, heller ikke, skriver både BT og Ekstra Bladet.

Det er langt fra første gang, at den tidligere landsholdsspiller er i politiets søgelys.

Bendtner fik således i marts 2013 frakendt retten til at køre bil i tre år samt en bøde på 842.000 kroner, fordi han med en alkoholpromille på 1,75 kørte mod ensretningen på Gl. Strand i København.

I 2012 fik Bendtner ifølge avisen Sunderland Echo en bøde på 45.000 kroner for et hattrick af trafikforseelser, som stammede fra 13. maj 2012. Her blev Bendtner vinket ind til siden af engelsk politi, som fandt ud af, at Bendtner ikke havde et kørekort på sig, ikke havde den rette forsikring til at køre bilen, og at hans nummerplade ikke var registreret.

I 2011 blev Bendtner blev i december 2011 arresteret af engelsk politi sammen med holdkammeraten Lee Cattermole fra Sunderland for hærværk mod mindst tre biler. Angiveligt havde de sparket på sidespejlene af de parkerede biler, men sagen mod Bendtner blev droppet.

Måneden før i november 2011 blev Bendtner politianmeldt for vold mod en gæst på Hotel Marienlyst i Helsingør. Angriberen var oppe at toppes med gæsten midt om natten efter landsholdets venskabskamp mod Sverige. Politiet gik ikke videre med sagen.