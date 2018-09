Politiet advarer: 23-årig svært forbrændt efter at have kravlet på tog

En 23-årig mand fik stød efter at have kravlet på et tog i Esbjerg natten til søndag. Han er nu overført til Rigshospitalet og svært forbrændt.

Det oplyser Sydjyllands Politi på twitter, mens politiet samtidig opfordrer til, at man lader være med at kravle på tog.

»ADVARSEL: Det kan ikke siges ofte nok. Lad være med at kravle på tog. Nogle steder er der kørestrøm, hvilket en 23 årig mand erfarede i Esbjerg i nat. Manden fik stød og faldt ned fra toget. Alvorlige forbrændinger. Overført til Rigshospitalet,« skriver politiet på twitter.

Politiet uddyber overfor Ekstra Bladet, at man fik et opkald fra banegården klokken 03.23.

En rengøringsassistent var i gang med sit arbejde på Esbjerg Banegård, da hun hørte et højt knald udenfor.

Da kvinden kiggede ud, så hun ifølge politiet »noget flammende udenfor«, og hun gik ud for at kigge.

Hun fandt en svært forbrændt person på perronen, og hun tilkaldte derfor hjælp.

»Ifølge meldingen fra den første patrulje på stedet, var den kvæstede ved bevidsthed, men vi har ikke haft mulighed for at afhøre ham nærmere omkring, hvad der er sket,« siger vagtchef Bjørn Pedersen til mediet.

Manden blev først fragtet til sygehuset i Esbjerg, men her blev hans skader vurderet så alvorlige, at han blev fragtet med lægehelikopter til Rigshospitalet i København.

Politiet kender endnu ikke hans tilstand, men fortæller, at de pårørende er underrettede.

Vagtchefen understreger overfor mediet vigtigheden af ikke at kravle på togene.

Det kan man også læse i en vejledning fra Sikkerhedsstyrelsen, hvor det bliver forklaret, hvorfor det er farligt at kravle op på et tog:

»Strøm søger altid den letteste vej mod jord, som i det her tilfælde er skinnerne. Kommer et menneske derfor for tæt på køreledningen, er dét den letteste vej. Og fordi det er højspænding leder strømmen direkte igennem kroppen – og det er livsfarligt, fordi strømmen forbrænder de indre organer som hjerte, lunger og lever. Organerne bliver simpelthen brændt indefra og muskulaturen bliver kogt,« har Jimmy Fruergaard, elinspektør hos Sikkerhedsstyrelsen, tidligere sagt i en meddelelse om emnet.