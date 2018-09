Obduktion: 76-årig mand i Esbjerg blev dræbt

Mere end et døgn efter, at en ældre mand blev fundet død i sin lejlighed på Tinghøjs Allé i Esbjerg, melder politiet nu ud, at der efter alt at dømme er tale om et drab.

Den 76-årige mand er blevet obduceret, og undersøgelserne viser, at manden har været udsat for stump vold flere steder på kroppen, og at det er de skader, som er årsag til hans død.

Ifølge politiet blev manden sidst set i live onsdag den 5. september, hvor manden var i selskab med en anden mand, som politiet nu efterlyser.

Kommunikationsrådgiver hos Syd- og Sønderjyllands Politi Helle Lundberg oplyser til Ritzau, at det var i nærheden af mandens bopæl, men hun ønsker ikke at gå nærmere i detaljer.

Den anden mands identitet er ukendt, men han beskrives som en mand i alderen 55-60 år, cirka 175 centimeter høj og kraftig af bygning.

Han har kort hår og taler med københavnsk eller sjællandsk accent. Da han blev set med den ældre mand, var han iført en lys jakke.

Politiet fik anmeldelsen om fundet af manden torsdag klokken 15.18. I første omgang meldte politiet ud, at der var tale om et "mistænkeligt forhold".

Helle Lundberg oplyser, at det var en bekendt af manden, som fandt ham.

Natten til torsdag meldte politiet så ud, at der var tale om et "mistænkeligt dødsfald".

Ved et mistænkeligt dødsfald agerer politiet, som om der er tale om et drab. Det vil blandt andet sige, at findestedet bliver afspærret og gennemgået, som var det et gerningssted.

Nu lyder meldingen altså, at der efter alt at dømme er sket en forbrydelse, og at der er tale om vold.

Betegnelsen "stump vold" dækker over for eksempel slag, spark og slag med genstande. Ud over "stump vold" taler retsmedicinere om "skud" og om "skarp vold", for eksempel knivstik og snitsår.