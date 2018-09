Politi: Slikglad svensker røvede supermarkeder med blodig kanyle

Politiet mener at have anholdt gerningsmanden til fire røverier i København, hvor manden tilsyneladende har været sukkertrængende.

Det seneste røveri skete torsdag aften i en Netto på Vesterbro i København, hvor manden tog flere kasser chokolade, inden han trak en blodig kanyle frem mod personalet og sagde:

- You mess with me, I mess with you.

I et andet tilfælde fyldte manden en indkøbskurv med slikposer efter et besøg i en Netto i Vanløse. Ved kassen bad personalet om betaling, men igen trak manden ifølge politiet en blodig kanyle og var truende.

Denne gang sagde han, at han havde hiv, inden han forlod butikken med det stjålne slik.

I det tredje tilfælde var han ifølge sigtelsen også truende, da han i et supermarked på Nørrebro stjal chokolade.

Ved det første røveri, der skete 9. august, stjal manden efter politiets opfattelse 36 dåseøl, da han råbte "I will stab you" til personalet.

Manden, der er fra Sverige, nægter sig skyldig. Han er fredag blevet varetægtsfængslet i to uger.