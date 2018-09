Han »skabte utryghed«: Hjemløs dømt for at sove på gaden

I april sidste år fik politiet beføjelser til at slå ned på hjemløselejre i det offentlige rum. Det skete med indførelsen af den "utryghedsskabende" bekendtgørelse, der gjorde det ulovligt at slå lejr på gaden, hvis lejren kunne skabe utryghed.

Og nu er den første hjemløse, en 36-årig udenlandsk mand, blevet dømt for at overtræde bekendtgørelsen, oplyser Københavns Byret.

»Retten lagde vægt på, at den pågældende i 14 dage ud af en periode på tre uger havde indrettet en soveplads med pap, tæpper m.v. i et indgangsparti på Købmagergade, at han havde sine ejendele og spiste på stedet, og at han to eller tre gange ikke havde haft adgang til toiletfaciliteter. Retten fandt under disse omstændigheder, at den pågældende havde etableret sig og taget ophold i en lejr,« skriver byretten i en pressemeddelelse.

Hjemløse føler sig jaget efter øget indsats mod lejre

Manden sov i et indgangsparti i det indre København, og det blev af byretten vurderet, at lejren var utryghedsskabende. Manden fik en bøde på 500 kr.

Den 36-årige hjemløse er den første af flere, som Københavns Politi har sigtet for at slå utryghedsskabende lejr.

Størstedelen af personerne er østeuropæere, mens en lille del er danske statsborgere.

Pape ærgrer sig over at ramme danske tiggere med stram lov

Hos Gadejuristen, som yder retshjælp til hjemløse, siger til DR Nyheder, at det gør det de facto umuligt for hjemløse at følge loven. De er gjort til kriminelle, bare de sover på gaden, lyder advarslen.

»Vi stiller hjemløse i en umulig situation. Der er ikke plads på herbergerne, og de må ikke sove ude et sted med deres ejendele og mad,« siger jurist Maja Løvbjerg Hansen fra Gadejuristen, som har søgt om at anke sagen hos procesbevillingsnævnet.

De hjemløses landsorganisation, Sand, har tidligere fortalt, at de hjemløse føler sig jaget og er blevet stadigt mere desperate, efter at man indførte bekendtgørelsen.