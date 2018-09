Politimand har fået seks måneder fængsel for lampetyveri

En 46-årig politimand skal seks måneder i fængsel for at have stjålet designerlamper for 310.000 kroner fra Politigården i København.

Det har Københavns Byret afgjort fredag.

Dommeren har dermed fundet det bevist, at politimanden, der har været ansat i Københavns Politi i omkring to årtier, stjal de kostbare Aage Rafn-lamper.

Ud over betjenten var tre andre mænd tiltalt i sagen, herunder politimandens tidligere kollega på 62 år. Han fik en dom på 40 dages betinget fængsel. De to øvrige blev idømt 60 dages betinget fængsel.

Politimanden har aldrig benægtet, at han har haft og solgt lamperne, men han har i retten afvist, at de fem bordlamper og tre lysekroner var tyvekoster.

I stedet forklarede han, at han fandt den ene af bordlamperne på loftet i sit barndomshjem. Den havde tilhørt hans far, der i sin tid havde fået den af en fodboldkammerat, som arbejdede på Politigården.

De resterende lamper havde han købt af en ven, som havde fundet en masse flyttekasser med lamper på en genbrugsstation.

Bordlamperne, der har et slankt kobberstel og en konisk, mælkehvid glasskærm, er specialdesignet til Politigården i København af arkitekt Aage Rafn.

Desuden fandt retten det bevist, at den langfingrede betjent stjal tre Art Deco-lysekroner, som tidligere har hængt hos Rigspolitiet. De blev opbevaret i et depotrum på Politigården.

Designerlamperne er i den dyre ende, og ved tre af dem faldt auktionshammeren ved henholdsvis 40.000 kroner, 47.000 kroner og 65.000 kroner.

Politikollegaen, som var tiltalt for at have forsøgt at sælge den ene lysekrone, straffes som nævnt med 40 dages betinget fængsel for sin rolle i sagen.

De to andre mænd, som er gode venner af den langfingrede politimand, blev idømt 60 dages betinget fængsel. Ifølge retten burde de have indset, at de lamper, som de solgte for politimanden, stammede fra et tyveri.

Selv om anklager Line Scharf havde argumenteret for ni måneders fængsel til politimanden, er hun godt tilfreds med udfaldet.

- Retten har jo valgt at følge anklagemyndigheden en stor del af vejen, og når der ikke er lignende sager fra tidligere, som vi kan læne os op ad, er jeg bestemt ikke utilfreds med dommen, siger hun.

Hun pointerer, at det er sjældent, at ansatte ved politiet bliver idømt fængsel i seks måneder eller mere.

Af de tiltalte var kun betjentene dukket op i Københavns Byret fredag eftermiddag til domsafsigelsen.

De ankede begge dommen på stedet.

Det er uvist, om de to venner, som også er kendt skyldige i sagen, anker dommen.