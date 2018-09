73-årig kvinde erklæret død efter sammenstød med lastbil

En 73-årig kvinde er erklæret død efter en trafikulykke på Sønderborgmotorvejen torsdag eftermiddag, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. De pårørende er underrettet.

Ulykken skete klokken 13.04, da en lastbil kørte ind i kvindens personbil. Det skete i det østgående spor ved Gråsten.

Den 73-årige kvinde sad bag rattet i personbilen, og ifølge politiet blev hun erklæret død på stedet.

- Personbilen kører enten med meget lav hastighed eller holder helt stille, fortæller Ole Aamann, der er vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Det er før set, at personer har fået et ildebefindende, og at det har ført til en ulykke. Men om det er tilfældet her, ved Ole Aamann ikke.

- Det håber vi, at de lægelige undersøgelser kan vise, lyder det fra vagtchefen.

Uanset personbilens hastighed, så står føreren af lastbilen efter alt at dømme til en sigtelse for overtrædelse af færdselsloven.

- Selv om den forankørende kører langsomt, så skal man afpasse hastigheden, så man kan nå at standse, siger Ole Aamann.

Efter ulykken var motorvejen spærret, og da den blev åbnet igen, skete der flere uheld.

Først kørte en personbil ind i en varebil, og siden stødte to lastvogne sammen. Det medførte ifølge politiet ingen personskade.