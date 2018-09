Syv frikendte mænd får erstatning i gigantisk narkosag

Syv mænd har torsdag fået rettens ord for, at de blev frihedsberøvet alt for længe i en gigantisk narkosag, der omhandler 310 kilo kokain i en container på havnen i Fredericia.

Det oplyser advokat Linda Christensen, der har repræsenteret en af mændene i erstatningssagen, som har kørt ved Retten i Kolding.

Seks af mændene får 168.000 kroner. Den syvende får 152.000 kroner, fordi han blev anholdt senere end de andre.

- Både min klient og jeg er lettede over, at retten har anerkendt, at han sad uberettiget varetægtsfængslet, siger Linda Christensen.

Linda Christensen tilføjer, at manden nu har to uger til at overveje, om han vil anke afgørelsen til Vestre Landsret.

Hun oplyser, at hun gik efter en erstatning på 350.000 kroner.

Men retten besluttede, at mændene kun skulle have erstatning for perioden, fra hvor anklagemyndigheden havde modtaget efterforskningsmaterialet fra politiet, til de syv mænd blev frifundet.

Sagen stammer fra sommeren 2015. En tidlig morgen snusede en gruppe mænd rundt på havnen i Fredericia og kiggede ud over stakkevis af containere.

Det var én bestemt container, de spejdede efter. UESU2292595 var den, de ville have fat i, hævdede anklagemyndigheden under retssagen.

Containeren indeholdt blandt andet godt 310 kilo kokain i sække. Den var kommet fra Antwerpen i Belgien, og forinden var den blevet afskibet fra en havn i Brasilien.

I to hold kom i alt syv mænd kørende fra Belgien og Holland. De blev tiltalt for at ville tage kontrol over kokainen i Fredericia. Og for derefter at ville bringe de mange kilo ud af Danmark igen.

Men det mislykkedes, og containeren endte i stedet hos firmaet Holger Christiansen A/S i Esbjerg. Her slog ansatte alarm, hvorefter politiet fik fat i stoffet.

Anklagemyndigheden mente, at de syv mænd havde til opgave at få fat i kokainen. De var ikke bagmænd, men håndlangere nederst i hierarkiet, lød det. Kravet var fængsel i 10-14 år.

Men retten vurderede altså, at anklagemyndigheden ikke kunne føre bevis for sine teorier.

Mændene blev frifundet i december 2016.