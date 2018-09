Ung mand fængsles efter selvmordsforsøg med farligt giftstof

Politiet arbejdede tirsdag det meste af dagen på en adresse i Viborg, efter at der blev konstateret et potentielt farligt stof.

Ricin Stoffet ricin er et protein, som produceres af en plante, der kaldes kristpalme eller castorbønne.

Proteinet er meget giftigt. Det skulle være dobbelt så giftigt som kobraslangens gift og 6000 gange stærkere end blåsyre.

0,2 milligram er en dødelig dosis, og der findes ingen modgift.

Ricin har været brugt ved likvideringer, og stoffet skulle være på listen over potentielle terrorredskaber på linje med miltbrand.

Ricin er kendt fra det såkaldte paraplymord på den bulgarske samfundskritiker Georgi Markov i 1978. Da han forlod sin arbejdsplads hos BBC i London og ventede på bussen, mærkede han pludselig et stik i låret. Det kom fra en paraply, hvor spidsen var fremstillet som en kanyle, der placerede det dødbringende stof under huden på Markov. Han fik høj feber, og fire dage senere døde han. Kilde: Wikipedia og Dansk Kemi, årgang 2004. Kilde: Wikipedia og Dansk Kemi, årgang 2004.

En 21-årig mand, der havde taget stoffet med ønske om at begå selvmord, er onsdag i et grundlovsforhør blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Samtidig har Midt- og Vestjyllands Politi fået bekræftet, at det var det ekstremt farlige giftstof ricin, der blev fundet på mandens adresse. Ricin er dobbelt så farligt som kobraslangegift. Der findes ingen modgift.

Manden kontaktede skadestuen mandag aften, efter at han havde indtaget stoffet og fået det dårligt.

Senere blev politiet kontaktet af sundhedsmyndighederne, som tidligt tirsdag morgen rykkede ud til mandens bolig på Kirkebækvej.

Man frygtede, at stoffet kunne være farligt for andre også, og politiet tog derfor ingen chancer og afspærrede området det meste af dagen.

- I starten vidste vi ikke helt, hvad det var, og så tænkte vi "better safe than sorry", sagde efterforskningsleder Christian Toftemark fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Manden overlevede og har det ifølge efterforskningslederen godt. Han blev onsdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Viborg.

Han er sigtet for at have overtrådt straffelovens paragraf 192a, der omhandler at have besiddet, fremstillet eller anvendt eksempelvis særdeles farlige våben eller eksplosiver, der er egnet til at forvolde betydelig skade.

Ifølge Viborg Stifts Folkeblad, der var til stede ved grundlovsforhøret, erkendte han, at han helt tilbage i marts var begyndt at forsøge at fremstille en dødelig gift.

Han understregede, at det kun var til eget brug, fordi han var sikker på, at han på et tidspunkt ville tage sit eget liv.

Det, der ifølge den 21-åriges forklaring skubbede ham ud over kanten, var, at han via sociale medier fandt ud af, at hans ekskæreste havde fundet en ny kæreste, skriver Viborg Stifts Folkeblad.