Politiet sigter mand for voldtægt af teenager

En dommer ved Retten i Randers har onsdag eftermiddag besluttet, at en 22-årig mand skal sidde varetægtsfængslet i foreløbig to uger.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Manden er sigtet for at have voldtaget en 19-årig kvinde. Det skulle være sket på en adresse i Hornslet, der ligger på Djursland.

Politiet vil ikke udtale sig yderligere om sagen, og de nærmere detaljer - herunder om de to kender hinanden i forvejen - er derfor ukendte.

Den 22-årige nægter sig skyldig, og han har kæret kendelsen om varetægtsfængsling til Vestre Landsret.

Grundlovsforhøret i Randers blev holdt for lukkede døre. Det betyder, at offentligheden ikke må kende til politiets foreløbige efterforskning af sagen, eller hvad den sigtede har forklaret i retsmødet.