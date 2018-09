»Han blev dømt. Det er vildt, ikke? Jeg synes, det er vildt.«

Sådan lyder den umiddelbare reaktion fra advokat Ole Bjørn Christensen, der onsdag formiddag har været i Østre Landsret for at forsvare sin klient, der stod anklaget for betleri ved at have bedt restaurantgæster om penge efter at have spillet harmonika på Nyhavn i København.

Forsvareren gik efter en frifindelse, men dommen endte på 14 dages ubetinget fængsel til den 63-årige mand, der rumæner og ikke har tilknytning til Danmark.

»Du må godt stå og spille musik, og hvis du har din hat liggende, så sker der ikke noget. Men hvis du går rundt og vifter med hatten bagefter, så giver det 14 dages fængsel. Det er lidt grotesk, når man tænker på, hvad folk ellers slipper af sted med for bøder,« siger forsvareren, der nu vil søge om en tredjeinstansbevilling for at bringe sagen for højesteret.

Skærpet tiggerlov Stramningen af den såkaldte tiggerlov blev indført 21. juni 2017, og omkring 50 personer er blevet dømt. Tiggeri har været ulovligt hele tiden, men før skærpelsen skulle der en forudgående advarsel til, før tiggeren kom i fængsel. De skærpede omstændigheder gælder, hvis tiggeriet foregår ved en gågade, et supermarked, en station eller i offentlige transportmidler. Anledningen til stramningen var en større debat i foråret 2017, hvor man særligt i København oplevede mange østeuropæere, der ifølge bl.a. overborgmester Frank Jensen (S) og regeringen skabte utryghed. Stramningen er bl.a. blevet kritiseret af Alternativet for at ramme »fredelige tiggere« og udelukkende udlændinge. Kilde: Ritzau/JP

Ole Bjørn Christensen mener, at det et principielt spørgsmål, hvor grænsen for musikoptrædener og betleri går. Ikke mindst fordi mandens sag fik den modsatte afgørelse i Københavns Byret. Her henviste man til en gammel højesteretsdom fra 1934, hvor en gårdmusikant blev frifundet efter at have optrådt i en gård. Med henvisning til bl.a. den afgørelse vurderede retten, at musikanten på Nyhavn med sin handling havde anmodet om betaling og dermed ikke gjort sig skyldig i betleri, da han efter at have spillet henvendte sig til de spisende gæster.

Omvendt dømte Københavns Byret den 8. august i fjor en anden mand skyldig i en lignende sag fra Nyhavn. Straffen lød også her på 14 dages ubetinget fængsel for betleri efter den såkaldte tiggerlov, der blev vedtaget i juni i fjor af regeringen, DF og S.

»Det er principielt i den forstand, at Københavns Byret har truffet to helt forskellige afgørelser i to stort set identiske sager. Min klient blev frifundet i første omgang, mens personen i den anden sag blev dømt, og her indbragte man ikke sagen for landsretten,« siger Ole Bjørn Christensen.

Betleri var også ulovligt før juni 2017, men inden skærpelsen skulle der en forudgående advarsel til, før tiggeren kom i fængsel. De skærpede omstændigheder gælder, hvis tiggeriet foregår ved en gågade, et supermarked, en station eller i offentlige transportmidler.

Skærpelsen er bl.a. blevet foreslået tilbagerullet af Enhedslisten og Alternativet, der kritiserer den for at ramme fredelige tiggere og udelukkende udlændinge. I juni i år oplyste justitsminister Søren Pape Poulsen (K), at godt 50 er blevet dømt. Ingen danske statsborgere er nævnt i opgørelsen. De fleste er fra Bulgarien eller fra Rumænien ligesom manden, der spillede harmonika for de frokostspisende gæster ved Nyhavn.

Senioranklager Rikke Jensen er tilfreds med, at landsretten nu har omgjort dommen fra byretten, hvor anklagemyndigheden ikke fik medhold.

»Retten var enig i vores vurdering af, at det i den konkrete situation er betleri og ikke sammenligneligt med den gamle højesteretsdom. Du kan ikke spille et stykke musik eller synge en sang og så bede om penge. Det har landsretten, den sidste instans, truffet afgørelse om, så det er sådan, det er.«

Den 63-årige var ikke selv til stede i retten. Han er syg med diabetes og forhøjet blodtryk.