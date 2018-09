Overblik: Tidslinje over ubådssagen

Onsdag indleder Østre Landsret en strafudmålingsankesag. Ubådsbyggeren Peter Madsen blev i Københavns Byret idømt fængsel på livstid for at have dræbt og mishandlet journalisten Kim Wall.

Madsen har valgt ikke at anke skyldsspørgsmålet, men han vil have en mildere straf. Her kan du få et overblik over sagens forløb:

10. august 2017 tager Peter Madsen og Kim Wall ud i ubåden "UC3 Nautilus". De stævner ud fra Refshaleøen i København. Formålet med turen er for Walls vedkommende at skrive en artikel om Madsens raketprojekt.

11. august finder man ubåden i Køge Bugt. Madsen bliver reddet i land og forklarer, at hans svenske gæst er sat i land aftenen før. Alligevel anholdes han og sigtes for drab.

12. august ændrer Peter Madsen forklaring. I grundlovsforhøret hævder han, at Wall døde, da hun fik en tung luge i hovedet, og at han efterfølgende "begravede hende til søs" i hel stand.

21. august dukker en kvindelig torso op i vandet ved Amager. Politiet oplyser, at arme, hoved og ben er blevet fjernet ved en "bevidst afskæring". Dna-profilen matcher Kim Wall.

7. oktober oplyser politiet, at Kim Walls hoved, to ben, tøj og en kniv er fundet i Køge Bugt. Der er ingen spor af fraktur på kraniet. Dermed forekommer det usandsynligt, at Madsens forklaring om hendes død er sand.

14. oktober ændrer Peter Madsen endnu engang forklaring. Nu siger han, at Wall døde af kulilteforgiftning, mens han var på ubådens dæk. Han erkender at have parteret liget.

16. januar 2018 oplyser anklagemyndigheden, at der er rejst tiltale mod Madsen for efter forudgående planlægning at have bundet, sexmishandlet, dræbt og parteret Kim Wall. Der er krav om fængsel på livstid.

8. marts begynder retssagen i Københavns Byret. I løbet af sagen, der strækker sig over 12 retsdage, føres blandt andet 36 vidner.

25. april idømmes Peter Madsen fængsel på livstid. Den hårde straf skyldes blandt andet forbrydelsens brutalitet.

7. maj 2018 oplyser Statsadvokaten i København, at ankesagen kun vil handle om straffens længde. Madsen har altså opgivet kravet om frifindelse.

5. september indleder Østre Landsret den såkaldte strafudmålingsankesag. Der ventes dom den 14. september.

Kilde: Ritzau