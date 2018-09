39-årig hollænder sigtet for at smugle 160 kilo hash ind i Danmark

Onsdag fremstiller Særlige Efterforskning Vest, der arbejder med organiseret kriminalitet på tværs af politikredsene, en 39-årig hollænder i Retten i Aarhus. Politiet mener, at han har indsmuglet intet mindre end 160 kilo hash til Danmark.

Foruden hashsigtelsen er han også anklaget for hæleri for lidt over to millioner kroner.

En 48-årig dansker sidder i øjeblikket varetægtsfængslet i samme sag. En 50-årig hollænder blev allerede i juli idømt to års fængsel og udvisning af landet for at have taget part i smuglingen af 60 kilo hash til Danmark.

Den 48-årige dansker og den 50-årige hollænder blev anholdt i forbindelse med en aktion i Hedehusene og i Rødovre, og den videre efterforskning af deres sag har ledt politiet på sporet af den 39-årige hollandske statsborger, som altså fremstilles i Retten i Aarhus i dag kl. 13.