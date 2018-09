Bandeleder får syv år og udvisning for våben i campingvogn

Et ledende medlem af den københavnske bande Brothas er tirsdag blevet idømt syv års fængsel for besiddelse af to skydevåben.

I dommen har Københavns Byret desuden udvist den 33-årige marokkaner og bestemt, at han aldrig må vende tilbage.

Det var i efteråret 2017, at Mohamed El Addouti, der er talsmand for Brothas og går under navnet Mo, opbevarede en pistol og en revolver i en ulåst campingvogn i Københavns Nordvestkvarter.

Under sagen har anklagemyndigheden hævdet, at våbnene skulle bruges i den verserende bandekonflikt. Af den grund var den nu dømte tiltalt efter den såkaldte bandeparagraf, som kan medføre en fordobling af straffen.

Netop den omstændighed er da også grunden til den relativt hårde straf. Københavns Byret er nemlig enig i anklagemyndighedens udlægning af sagen, og af den grund lander retten altså på fængsel i syv år.

Der er tale om en såkaldt tillægsstraf. Tirsdagens dom er nemlig den tredje, Mohamed El Addouti har modtaget blot i år.

I maj valgte Østre Landsret at straffe bandelederen med to års fængsel i en anden våbensag. Også her landede retten på udvisning for bestandigt.

I juni var Østre Landsret igen på banen. Denne gang lød straffen på seks måneders fængsel i en sag om færdselsforseelser.

Med tirsdagens dom har Mohamed El Addouti dermed samlet set udsigt til ni et halvt års fængsel, inden udvisningen kan effektueres.