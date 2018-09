Iraker kræver erstatning - var mistænkt for drab på dansk soldat

Danske styrker mistænkte i 2006 en bestemt irakisk mand for at have konstrueret den vejsidebombe, som dræbte konstabel Jesper Nielsen.

Det er kommet frem i et retsmøde tirsdag i Østre Landsret, hvor manden har sagsøgt Forsvarsministeriet.

Han er aldrig blevet dømt for vejsidebomben og forlanger nu erstatning for den mishandling, han påstår at være blevet udsat for i forbindelse med en anholdelse.

Under afhøringen præsenteres manden for et foto af den stærkt beskadigede jeep, hvori den 20-årige konstabel befandt sig.

- Jeg ved ikke noget om det, siger han.

Afhøringen sker via videolink til den danske ambassade i Beirut. Gennem en tolk stiller Forsvarsministeriets advokat, Peter Biering, en række spørgsmål.

- Militære dokumenter viser, at danske styrker havde fået at vide, at du var stolt af dit arbejde med vejsidebomber og særligt af den, der blev anvendt her. Er det korrekt?

- Jeg kender ikke noget til det. Jeg ved ikke, hvordan man laver den slags ting, svarer irakeren.

- Var du bekendt med, at du var mistænkt for at lave vejsidebomber?

- Jeg ved godt, at jeg var beskyldt for det her, men det er opfundet af de danske styrker, siger han.

Konstabel Jesper Nielsen mistede livet 23. marts 2006. Vejbomben udløstes i Al Hartha, en forstad til millionbyen Basra.

Godt to måneder senere blev irakeren anholdt i sit hjem. Med sin pistol affyrede han et par skud op i luften, forklarer han, mens soldaterne har noteret, at de selv afgav ni skud ved aktionen.

På badeværelset blev han ydmyget af tre danske soldater, forklarer manden, da han afhøres af sin advokat, Christian F. Jensen.

Han fik stukket et geværløb op i endetarmen og blev overhældt med urin, hævder han. Først for nylig har han fortalt sin familie om detaljerne.

Flere gange gentager han, at det var danske soldater, der havde fat i ham. Påstanden afvises af Forsvarsministeriet. Det var derimod britiske styrker, som stod for aktionen. Danske soldater havde kun en beskeden tilbagetrukken rolle, lyder det.

Tidligere er det lykkedes for manden for at få erstatning af de britiske myndigheder, men også Danmark bør betale, mener han.

Under tirsdagens afhøring ønsker Forsvarsministeriets advokat en forklaring på, at soldater på mandens bopæl fandt blandt andet to raketstyr, en elektrisk detonator og en mortérgranat med plastisk sprængstof.

Kun granaten vil irakeren vedkende sig. Den blev brugt ved fiskeri, fortæller han. I øvrigt afviser han at være tilknyttet Hizbollah i Basra.

Få dage efter anholdelsen blev han overført til et fængsel på den britiske Shaiba-base, hvorfra det lykkedes ham at flygte i marts 2007. Han og familien tog derefter til Iran og vendte først tilbage fem år senere.

Retssagen, hvori der også indgår to andre irakere, fortsætter over flere dage. I første omgang skal landsretten afgøre, om kravet, som er opgjort til 50.001 kroner til hver, er forældet.