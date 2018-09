Politiet om forbud mod LTF: »Vi sender et signal om, at vi ikke vil tolerere den slags«

Loyal to Familias medlemmer har vist sig så kriminelle, at det er sikrest at forbyde bandegrupperingen med øjeblikkelig virkning.

Sådan lyder det fra Københavns Politi og Rigspolitiet på en pressebriefing tirsdag formiddag.

»Vi mener ikke, at man kan vente, til domstolene har truffet en afgørelse,« siger chefanklager Ida Sørensen.

Det administrative forbud træder i kraft i dag. Det betyder, at LTF ikke længere er tilladt, og at det er forbudt at tilhøre banden, lige som det også er forbudt at have tøj på med LTF-kendetegn. Det vil også være forbudt at videreføre foreningen ved f.eks. at fortsætte banden under et nyt navn.

Politiet vil med manøvren helt fjerne LTF fra gadebilledet i Danmark og dermed forhåbentlig dæmme op for bandens tilstedeværelse i landet og minimere bandens indflydelse. Politiet har hertil fået nogle nye bestemmelser i straffeloven, som gør, at politiet ifølge Ida Sørensen har et »stærkere grundlag« til at forbyde grupperingen.

Hvad forbuddet vil betyde i praksis, vil politiet ikke konkretisere nærmere.

»Man kan forestille sig ret mange scenarier, og vi har udsendt en udførlig vejledning til politikredsene. Men det vil altid bero på en konkret politimæssig vurdering fra sag til sag, hvad der er forbudt,« siger Michael Kjeldgaard, der er politiinspektør i Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter og tilføjer, at forbuddet handler om, at myndighederne sender et signal om, at man »ikke vil tolerere den slags«.

Strafferammen for en overtrædelse af forbuddet er op til to års fængsel.

Fakta: Hvem er Loyal To Familia?

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) meddelte i juni i år, at statens advokat havde samlet nok beviser til at rejse en sag mod Loyal to Familia. Sagen kan føre til, at LTF bliver permanent opløst og forbudt i Danmark. Det vil i så fald være første gang siden Anden Verdenskrig, at en forening bliver forbudt i Danmark.

Københavns Politis midlertidige forbud gælder, indtil denne sag er færdigbehandlet.

Justitsministeren har udtalt, at han ser sagen mod LTF som en »prøvesag«. Et forbud mod andre bander kan følge, hvis sagen vindes, siger han.

Dansk Folkepartis retsordfører Peter Kofod Poulsen skriver på Twitter, at han er glad for, at der er kommet et forbud.

»Historisk dag med forbud mod LTF. Det har vi længe arbejdet for,« skriver han.

Enhedslistens retsordfører Rosa Lund er derimod meget skeptisk og mener, at forbuddet vil få den modsatte effekt.

»Det vil betyde at fællesskabet bliver stærkere i LTF, og at flere unge vil finde det “spændende” at være med. I Danmark forbyder vi ikke foreninger, men straffer, hvis der begås kriminelle handlinger,« skriver hun.

LTF's advokat Michael Juul Eriksen har klaget over afgørelsen til Rigsadvokaten og finder det bekymrende, at politiet kan tage beslutning om at forbyde en forening, uden at der forinden er faldet dom i en retssag.