Københavns Politi har nedlagt forbud mod Loyal to Familia

Københavns Politi har besluttet, at der er god grund til at forbyde bandegrupperingen Loyal to Familia i hele Danmark.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

»Anklagemyndigheden i Københavns Politi har vurderet, at LTF er en forening, som har en voldelig og kriminel adfærd af så grov karakter, at der straks bør gribes ind med et administrativt forbud. Dette midlertidige forbud gælder, indtil opløsningssagen er behandlet ved domstolene,« lyder beskeden fra chefanklager Ida Sørensen.

Det administrative forbud træder i kraft i dag. Det betyder, at LTF ikke længere er tilladt, og at det er forbudt at tilhøre banden, lige som det også er forbudt at have tøj på med LTF-kendetegn.

Strafferammen for en overtrædelse af forbuddet er op til to års fængsel.

»Med forbuddet her får vi endnu et redskab i kampen mod LTF, der kan være med til effektivt at fjerne LTF fra gadebilledet og begrænse gruppens kriminelle adfærd. Vi kan fra i dag nu sigte LTF-medlemmer for at videreføre en ulovlig forening, og vi kan slå ned på deres utryghedsskabende manifestationer i det offentlige rum,« siger Michael Kjeldgaard, der er politiinspektør i Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter.

LTF's advokat Michael Juul Eriksen siger til Ekstra Bladet, at han finder det »uheldigt«, at politiet har så stor magt og har klaget over afgørelsen til Rigsadvokaten.

»Det giver politiet mulighed for at bestemme, hvor man ikke må opholde sig, og hvem man ikke må være sammen med. Det finder jeg bekymrende,« siger han og henviser til, at den verserende sag kan trække ud i årevis, før der bliver taget endelig stilling til, om LTF skal forbydes permanent eller ej.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) meddelte i juni i år, at statens advokat havde samlet nok beviser til at rejse en sag mod Loyal to Familia. Sagen kan føre til, at LTF bliver permanent opløst og forbudt i Danmark. Det vil i så fald være første gang siden Anden Verdenskrig, at en forening bliver forbudt i Danmark.

Justitsministeren har udtalt, at han ser sagen mod LTF som en »prøvesag«. Et forbud mod andre bander kan følge, hvis sagen vindes, siger han.

Københavns Politis midlertidige forbud gælder, indtil denne sag er færdigbehandlet.

Gruppen Loyal to Familia var ifølge Rigspolitiet en central aktør i den bandekonflikt, der sidste år kostede tre personer livet, mens flere tilfældige mennesker blev ramt af skud.

I alt blev der registreret op mod 40 banderelaterede skyderier i Danmark fra juni til november 2017.