22-årig somalier udvist for at kaste grene mod biler

Retten i Aalborg har mandag udvist en 22-årig somalier for en episode i december forrige år, da han kastede store grene ned mod biler fra en motorvejsbro i Aalborg.

Somalieren skal dog først gennemgå en fem år lang behandlingsdom i Danmark, idet han ifølge en mentalundersøgelse er psykisk syg. Herefter skal han forlade landet.

Den 22-årige har derefter indrejseforbud i Danmark i seks år.

Mandens forsvarer har dog tænkt sig at anke sagen, skriver TV 2 Nord.

»Vi er enige om at han er skyldig, men vi anker nok sagen med henblik på, at han ikke skal udvises. Da han er psykisk syg, mener jeg faktisk, at det er i strid med Danmarks internationale forpligtelser overhovedet at overveje at sende ham tilbage til Somalia,« siger forsvarer Julia Jensen, som også opponerer mod, at den 22-årige muligvis skal tilbringe tiden under sin behandlingsdom på et udrejsecenter.

Den 22-årige er dømt for om eftermiddagen den 27. december 2016 at have kastet grene fra en bro på Hadsundvej ned mod biler på motorvejen. Grenene var ifølge øjenvidner over en meter lange, og episoden førte til, at motorvejen kortvarigt måtte lukkes.

En bilist måtte bremse kraftigt op og foretage undvigemanøvre for ikke at blive ramt af en gren, men ingen personer kom til skade.

En anden mand blev også anholdt, men er nu frifundet på baggrund af vidneudsagn.