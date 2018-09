Sigtet for terrorplaner i København forbliver fængslet

En 31-årig syrisk mand, der er sigtet for terrorplaner i København, skal blive i sin celle.

Det har en dommer i Københavns Byret afgjort mandag.

Den 31-årige mand blev varetægtsfængslet kort før jul, og hans fængsling er siden blevet forlænget mange gange. Mandagens forlængelse gælder fire uger frem, hvorefter retten igen skal tage stilling til fængslingen.

Retsmøderne i sagen er blevet holdt for lukkede døre, og anklager Sonja Hedegaard kan derfor ikke oplyse yderligere om sagen.

Tidligere er det dog kommet frem, at den sigtede nægter sig skyldig.

Det er fortsat uvist, hvornår anklagemyndigheden vil afgøre, om der skal rejses tiltale mod syreren. Det ønsker Sonja Hedegaard heller ikke at fortælle mere om mandag.

Selv om en eventuel tiltale lader vente på sig, er sagen blevet forhåndsberammet til at vare syv dage i retten. Den første dag er 30. november, mens den sidste dag ventes at blive 14. januar.

Det er politiets opfattelse, at manden, der er asylansøger i Sverige, var i ledtog med en 21-årig landsmand, der i juli sidste år blev dømt af en tysk domstol i samme sag. Her lød straffen på fængsel i seks et halvt år.

Ifølge sigtelsen, som er rejst af anklagemyndigheden ved Københavns Politi, havde syrerne til hensigt først at overfalde vilkårlige personer med knive. Herefter ville de detonere en eller flere bomber.

Planerne blev dog forpurret, da den 21-årige blev afvist ved grænsen til Danmark og siden anholdt af tysk politi.

Under retssagen i Tyskland mod den 21-årige kom det frem, at det var Islamisk Stat (IS), der etablerede kontakten mellem de to syrere.

Det blev også dokumenteret, hvordan den 21-årige i en korrespondance med IS havde erklæret sig parat til at dræbe i gruppens navn.