41-årig truede togpersonale med at skyde og stikke dem

En hund, der sad oppe på et togsæde, gav anledning til en større kontrovers mellem hundens ejer og togpersonale.

Det oplyser Nordsjællands Politi i døgnrapporten.

Klokken 20.45 søndag aften blev hundeejeren, en 41-årig mand fra Espergærde, bedt om at få hunden ned fra sædet af personalet i toget, der befandt sig nær Snekkersten.

Det blev han angiveligt så sur over, at han svarede, at han ville skyde personalet samt stikke dem med en kniv.

»Den form for opførsel medførte en anholdelse og sigtelse for overtrædelse af Straffelovens paragraf 119 og 266, som omhandler henholdsvis vold/trusler om vold mod nogen i offentlig tjeneste og fremsættelse af trusler, som er egnet til at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv eller helbred,« oplyser politikredsen i døgnrapporten.

Det skal nu vurderes, om den 41-årige skal fremstilles i grundlovshør.