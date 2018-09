Selvmordslæge i retten: Hun var svækket af alderdom, havde småskavanker og var ensom

To ældre mænd har taget plads i vidneskranken. Den ene klapper venligt den anden på skulderen, da anklageren går i gang med sit forhør.

I Retten i Svendborg er den tidligere læge Svend Lings og den pensionerede psykiater Peter Frits Schjøtt tiltalt for at have ydet rådgivning og udskrevet medicin til en patient, som, de vidste, ville begå selvmord. Patienten lykkedes dog ikke med selvmordet.

Svend Lings, som i en årrække har været offentlig fortaler for aktiv dødshjælp, er tiltalt i yderligere en sag. Her døde patienten, men Svend Lings nægter at have udleveret medicin til patienten.

Desuden er Svend Lings tiltalt for at have medvirket til, at en ældre kvinde i august begik selvmord. Hun blev fundet død efter at have indtaget medicin, og hun havde en plasticpose over hovedet, hvilket er en af de metoder, som er beskrevet i den selvmordsmanual, som Svend Lings har offentliggjort på internettet.

På den ældre kvindes computer fandt politiet en korrespondance med Svend Lings, hvor han bl.a. havde skrevet til kvinden:

”Hvis du kan gennemføre det, vil du være 100 pct. sikker. Husk i givet fald, at der skal en elastik om halsen.”

Peter Frits Schjøtt på 83 år og Svend Lings på 76 år har begge en del pårørende tilstede i retssalen, og blandt de tilhørende er også sympatisører, som går ind for aktiv dødshjælp.

De to tiltalte forklarer begge, at den patient, som ikke lykkedes med sit selvmord, led af en alvorlig neurologisk sygdom, som forårsagede mange smerter. Ifølge Svend Lings havde manden henvendt sig til Lings, og de to havde haft fire eller fem samtaler.

Peter Frits Schjøtt forklarer, at fordi Lings er blevet frataget sin lægeautorisation og dermed ikke længere kan udskrive recepter, gjorde Peter Frits Schjøtt det efter at have talt med patienten en enkelt gang.

I forhold til tiltale nummer to mod Lings, forklarer han, at han tog til Aarhus og mødtes med en mand, som havde haft fire hjerneblødninger og som ”ikke ville mere”. Han nægter at have udskrevet medicin til patienten.

Den ældre kvinde, som Lings er tiltalt for at have vejledt og hjulpet til selvmord, var ifølge Lings ikke alvorligt syg, men:

”Hun havde set sin mand dø langsomt og med mange smerter. Hun var svækket af alderdom og havde mange småskavanker. Og så var hun ensom.”

Lings forklarer, at han i forhold til aktiv dødshjælp normalt skelner mellem patienter, som er alvorligt fysisk svækkede af sygdom, og personer, som ikke er. Men her gjorde han en undtagelse, siger han.

”Hvis jeg havde set min ægtefælle dø langsomt på den måde, og selv var svækket, som hun var, ville jeg gøre det samme” siger han, da han bliver afhørt af sagens anklager, Kirsten Flummer.

Senere i dag skal der afhøres vidner, herunder pårørende til en af de omtalte patienter.

Dommeren i sagen har oplyst, at der ventes afsagt dom i sagen den 26. september.