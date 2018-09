31-årig overfaldet af op mod 12 unge og stukket med kniv

Regeringen vil indføre anonym kontrol af, om butikker sælger tobak til unge under 18 år. Socialdemokratiet kritiserer, at én mand skal kontrollere 7.400 butikker.

Mandag begynder retssagen mod Svend Lings, som mener, at uhelbredeligt syge mennesker skal have mulighed for selv at beslutte, om de vil have hjælp til at dø.