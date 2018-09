Far overfaldet på marked, da han forsøgte at beskytte sin søn - fik et »blodsprængt øje og rifter i ansigtet«

En markedsdag på Brønderslev Marked i Nordjylland tog en voldelig drejning for en far og hans søn natten til lørdag.

Den 43-årige far blev nemlig overfaldet af to mænd i et forsøg på at beskytte sin teenagesøn, som de to mænd angiveligt var ude efter.

De to mænd er nu varetægtsfængslet og sigtet for vold, oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi, Poul Badsberg, til Jyllands-Posten.

»Sønnen var muligvis kommet i problemer med nogle mænd på markedet, og da sønnen så løb tilbage til faren, blev faren altså overfaldet af mændene, da han forsøgte at beskytte sin søn,« fortæller han.

Beskeden om episoden kom til politiet lørdag klokken 00.22, og faren fik ifølge politiet et »blodsprængt øje, rifter i ansigtet og evt. en brækket næse,« efter han ifølge politiet var blevet sparket af gerningsmændene.

De to mænd var ifølge vagtchefen andre gæster på markedet, og de kendte ikke umiddelbart faren og sønnen i forvejen.

Mændene - som er 29 og 32 år - kommer fra Vendsyssel, og de blev under et grundlovsforhør lørdag begge sigtet for vold og varetægtsfængslet i fire uger.

Men der har angiveligt også været en tredje gerningsmand, fortæller vagtchefen, som man nu leder efter nu.

Ifølge Nordjyske har et vidne med mobiltelefon filmet overfaldet, og på den video kan man se, at manden bliver sparket i ansigtet.

Videoen blev vist ved grundlovsforhøret i retten i Aalborg lørdag, som altså førte til varetægtsfængsling af de to mænd.